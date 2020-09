La coppia di sposi ha fatto un bellissimo gesto per la Croce Blu.

Un matrimonio solidale a Bergamo ha emozionato tutti. Una dimostrazione che le belle persone esistono e che fare un bel gesto nei confronti degli altri è sempre emozionante. Due sposi hanno deciso di regalare un defibrillatore alla Croce Blu al posto delle bomboniere.

Un gesto molto semplice, ma pieno d’amore per la comunità. Questi due sposi non ci hanno pensato due volte e hanno preferito fare del bene alle altre persone.

Matrimonio solidale a Bergamo

Silvia Chiari e Davide Sonzogni hanno deciso di sposarsi, ma volevano sfruttare questa giornata meravigliosa e così speciale per fare del bene. Con questo matrimonio solidale hanno deciso di compiere un atto di grande gentilezza, altruismo e amore, non solo verso loro stessi ma anche verso tutta la loro comunità.

Hanno deciso di non consegnare le bomboniere agli invitati, spiegando a tutti i presenti di aver usato tutti i soldi per donare un defibrillatore all’Associazione Croce Blu di Basso Sebino.





Il defibrillatore è stato donato alla Croce Blu e consegnato al presidente dell’associazione Omar Presti, caro amico della coppia, presente tra gli invitati del matrimonio.

“Avete coronato il vostro sogno d’amore e in questo fantastico giorno avete deciso di donare un defibrillatore alla mia associazione, compiendo un gesto d’amore anche nei confronti di tutta la comunità” ha scritto Presti su Facebook, postando una foto che lo ritrae insieme alla coppia. Un gesto che non è passato inosservato, una di quelle notizie belle in mezzo a tantissime notizie brutte.