Due famiglie rivali si sono scontrate in modo molto violento a Biella.

A Biella è scoppiata una violenta rissa, finita in sparatoria, tra due famiglie rivali. La conclusione di questo momento di forte violenza è stato di due feriti, di cui uno grave. Sono stati momenti di paura, in tarda serata, per la rissa scoppiata nella zona più degradata della città.

Tutto è scoppiato tra due famiglie rivali, ma la violenza inaudita ha portato molta paura in tutta la città.

Sparatoria tra famiglie rivali

Due famiglie rivali si sono scontrate in modo molto violento a Biella. Prima è scoppiata una rissa, poi tutto è sfociato in una sparatoria. Una violenza inaudita, conclusa con due feriti, di cui uno molto grave. Tutto è accaduto la notte di mercoledì 16 Settembre presso il Villaggio La Marmora, che è una delle zone più degradate della città.

Uno scontro davvero spaventoso, a cui hanno preso parte almeno venti persone. Sono stati usati anche bastoni e coltelli, oltre alla pistola che ha ferito gravemente un uomo.





La rivalità tra le due famiglie andava avanti da moltissimo tempo. Nei mesi scorsi erano già avvenuti episodi simili, anche se non c’erano mai state conseguenze così gravi.

Tra i venti partecipanti c’erano anche donne e ragazzi, ma si sono aggiunte anche delle persone arrivate da fuori Biella per dare sostegno alle due famiglie. Le motivazioni di questa rivalità duratura nel tempo non sono ancora chiare, ma sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra mobile, le volanti e tutte le pattuglie disponibili di carabinieri e guardia di finanza.