Ai lati della Strada Provinciale 110 in direzione Ordona, provincia di Foggia, è stato ritrovato il cadavere di un uomo che indossava solo un paio di slip e un calzino. Rimane ancora sconosciuta l’identità dell’uomo, così come la causa del suo decesso.

In corso le indagini e l’autopsia.

Ritrovato cadavere di un uomo a Foggia

A Ordona, in provincia di Foggia è stato trovato il cadavere di un upmo di circa 30 anni, ai lati della Provinciale 110. A dare l’allarme un passante che ha notato la salma distesa in strada dell’uomo, con addosso solo degli slip e un calzino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e un medico legale che ha analizzato il corpo.

Non sono stati ritrovati effetti personali dell’uomo, quindi al momento la sua identità rimane sconosciuta.

Per quanto riguarda la causa del decesso, gli inquirenti indagano, visto che non è possibile stabilire se sia stato vittima di un malore oppure di un incidente. I lividi rintracciati sul viso stanno portando gli inquirenti sulla via del possibile pestaggio e rapina. Sul caso i carabinieri hanno deciso di tenere il massimo riserbo. Solo l’autopsia potrà fornire dettagli importanti sulla sua morte e sulla sua identità.

Ritrovato 64enne scomparso

Solo lo scorso luglio sempre nel foggiano era stato ritrivato il cadavere di un 64enne scomparso da circa 20 giorni. L’uomo presentava diversi problemi psichici, come testimoniato dia familiari, e sia sarebbe allontanato i primi giorni del mese, senza lasciare traccia.

Dopo circa 20 giorni, un carabiniere fuori servizio ha avvertito un forte odore mentre passava in una zona della periferia, rinvenendo così il cadavere dell’uomo in decomposizone.