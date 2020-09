Aperta un'interrogazione parlamentare di Fdl sul reddito di cittadinanza della famiglia Bianchi. I due fratelli davvero nullatenenti?

Lo stile di vita ostentato da Marco e Gabriele, i presunti colpevoli della morte di Willy Monteiro Duarte, fatto di auto di lusso, abiti griffati e vacanze da sogno, sono al centro delle indagini dei redditi patrimoniali della famiglia Bianchi.

Sono già in corso le ricerche volte ad appurare se davvero i fratelli Bianchi – sulla carta nullatenenti e percettori per questa ragione del reddito di cittadinanza sin dal 2019 – avessero davvero diritto al reddito minimo universale nonostante il tipo di vita che mostravano attraverso i social non corrispondesse alla situazione patrimoniale dichiarata.



Reddito di cittadinanza ai fratelli Bianchi

Il tenore di vita a tratti pubblicizzato attraverso i social network potrebbero anche tradire l’effettiva situazione reddituale dei due fratelli presunti assassini di Willy Monteiro. Gabriele aveva da poco aperto un banco di frutta al mercato, ma un tipo d’impiego simile cozza con lo stile di vita agiato ma da nullatenenti che i due portavano avanti.

Dalle prime voci il reddito cittadinanza sarebbe stato percepito dalla famiglia Bianchi e non dai diretti interessati, perché la legge vieta il sussidio a chi abbia ricevuto di condanne negli ultimi 10 anni.

Una matassa su cui l’interrogazione parlamentare vuole fare luce e rilevare le incongruenze in seno ad una misura di sostegno al reddito destinata a tutt’altro tipo di persone.





Interrogazione parlamentare Rdc famiglia Bianchi

Fratelli d’Italia ha nel frattempo annunciato un’interrogazione parlamentare per vederci chiaro sul reddito di cittadinanza della famiglia Bianchi.

“È vero che i quattro accusati del brutale assassinio del giovane Willy percepivano il reddito di cittadinanza?” – si domanda Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera