La professoressa avrebbe accusato il malore nel parcheggio del campus a Cortona. Ora si trova in coma farmacologico.

Paura in un liceo di Cortona, dove una professoressa si è accasciata a terra, dopo aver accusto un malore. Immediatamente è intervenuta un’automedica per il primo soccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e per questo motivo un elisoccorso l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale di Siena.

Attualmente la donna si trova in coma farmacologico.

Cortona, professoressa accusa malore a scuola

Nella mattinata di giovedì 17 settembre a Cortona, verso le 7.30 del mattino una professoressa si è accasciata nel parcheggio del campus dell’istituto superiore “Vegni”, in seguito ad un malore.

I suoi colleghi che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi del 118. Sul posto è intervenuta anche un’automedica, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Così un elisoccorso Pegaso l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale Scotte di Siena. Ora l’insegnante di circa 60 anni si trova in coma farmacologico. Al momento si esclude la pista covid.

Positiva maestra a Siena

Intanto in Toscana si registrano i primi casi di contagi nelle scuole. In una scuola primaria di Chianciano Terme, provincia di Siena, una maestra è risultata positiva al covid dopo aver effettuato il tampone.

Questo ha causato la quarantena obbligatoria per altri 9 docenti.

Il sindaco della città, insime all’ASL, ha disposto la chiusura della scuola per via della mancanza di personale docente fino al 30 settembre. La maestra fino a quel momento non aveva avuto contatti con i bambini, e per questo motivo è stata predisposta la didattica a distanza per tutti gli alunni.