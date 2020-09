Sviene in classe con la mascherina: bimbo colpisce il mento e viene trasportato al Pronto Soccorso. Tenuto in osservazione, è stato poi dimesso.

Tra dubbi e paure, è iniziato un nuovo anno accademico: lunedì 14 settembre 5,6 milioni di studenti sono tornati sui banchi di scuola. Eppure, non tutti gli alunni italiani hanno potuto salutare i propri compagni: oltre all’assenza di docenti di sostegno che possano accompagnare gli studenti disabili, la mancanza di tamponi non ha permesso il ritorno a scuola di un ragazzo a Bolzano.

Intanto cominciano a farsi sentire gli effetti controproducenti della mascherina indossata per l’intera giornata: un bimbo sviene in classe con la mascherina e si ferisce. Immediato il trasporto al Pronto Soccorso.



Bimbo sviene in classe con la mascherina

“Non ci sono evidenze scientifiche in letteratura che documentino che un corretto utilizzo della mascherina possa comportare difficoltà di qualche tipo”, dicevano gli esperti della Società Italiana di Pediatria.

Tuttavia, quanto accaduto a un bambino di Verona sembra negare tali considerazioni. Il piccolo, infatti, dopo aver indossato la mascherina per molte ore consecutive è svenuto, battendo il mento.

Portato al Pronto Soccorso, i medici lo hanno tenuto in osservazione. Fortunatamente niente di grave: più tardi il bambino è stato dimesso.

Già lo scorso maggio, tuttavia, il dottor Russell Blaylock aveva sottolineato alcuni rischi a cui si potrebbe andare incontro se la mascherina si indossa in continuazione e per molto tempo. Tra gli effetti, non si esclude il mal di testa, l’aumento dell’insufficienza respiratoria, ipossia e ipercapnia, cioè l’aumento dell’anidride carbonica nel sangue perché inspirata nuovamente.

Una differenza può farla anche il tipo di mascherina che si indossa.