Quarto asilo chiuso a Palermo. Si tratta di una misura precauzionale.

Il Coronavirus spaventa di nuovo a Palermo e si è arrivati alla chiusura del quarto asilo. Si tratta del nido Braccio di Ferro, situato in piazza delle Balate, nel quartiere Brancaccio. A renderlo noto è stato il Comune di Palermo. In realtà il nido è stato chiuso in via precauzionale, perché non ci sono stati casi accertati di positività al Covid al suo interno.

Asilo chiuso a Palermo

L’asilo nido Braccio di Ferro è stato chiuso in via precauzionale in quanto una dipendente ha scoperto e fatto sapere che un suo parente è stato sottoposto al tampone a causa di uno stato febbrile e di alcuni sintomi influenzale. La dipendente ha immediatamente lasciato l’asilo ed è tornata a casa, autorizzata dalla direzione, che per sicurezza ha deciso che era meglio chiudere in via precauzionale.

Nello stesso momento sono subito partite le misure di sicurezza previste dai protocolli, quindi il servizio del nido è stato immediatamente sospeso e sono stati chiamati i genitori degli otto bambini presenti, che sono andati a prendere i piccoli. Il plesso è stato subito sottoposto alla santificazione straordinaria e stanno attendendo nuove indicazioni da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. La direzione non sa quando potrà riaprire il nido e far rientrare i bambini per tornare alla “normalità”.

In provincia di Palermo sono stati chiusi ben quattro asili e la scuola è iniziata solo da una settimana. Il numero dei contagi inizia a preoccupare.