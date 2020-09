Bonus affitti, partono i pagamenti della seconda tranche a Napoli

Ripartono i pagamenti del bonus affitti a Napoli: sbloccati 2 milioni di euro.

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania, è partita la seconda tranche di pagamenti a Napoli per bonus affitti covid-19. Si tratta di sovvenzioni fino a 750 euro da parte del Comune a fronte di altri 2 milioni di euro che sono stati sbloccati per la misura e che andranno a soddisfare le domande degli ammessi non ancora saldate.

Sul sito del Comune di Napoli è già consultabile la graduatoria e a breve ripartiranno i bonifici. Stando ai dati diffusi i beneficiari ammessi al contributo della prima tranche sono stati 4.054, mentre 1.785 domande non sono state accolte. Il bonus è stato pensato dalla Regione Campania per venire incontro alle difficoltà delle famiglie nei pagamenti degli affitti a causa della pandemia del Coronavirus.

Bonus affitti, al via i pagamenti a Napoli

Il bando del Bonus Fitti Covid19 è stato approvato con decreto dirigenziale regionale 45 il 23 aprile scorso. Palazzo Santa Lucia ha trasferito i primi 550mila euro al Comune di Napoli il 25 giugno scorso. Con Delibera della Regione Campania 353 del 9 luglio 2020 il budget del sostegno all’affitto Covid è stato integrato con altri 16 milioni di euro. E il 18 agosto le risorse sono state ripartite tra tutti i Comuni.

Al Comune di Napoli è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 1.975.749,33 euro, che adesso andrà a far scorrere la graduatoria già approvata il 28 giugno scorso. Il Servizio Politiche per la Casa provvederà, con proprio provvedimento, a liquidare il contributo a favore dei beneficiari.