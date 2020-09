“L’aumento dell’età media dei contagiati si traduce in numero maggiore di persone colpite”. Lo ha dichiarato ad Adnkronos il virologo Pregliasco.

in questi ultimi tempi, i dati che sono emersi sul Coronavirus ci raccontano un andatura altalenante della pandemia. Infatti se i dati della tarda primavera-inizio periodo estivo ci apparivano ottimisti (o quasi), già da dopo Ferragosto abbiamo cominciato a vedere il ritorno dell’aumento dei focolai.

A questo proposito il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato ad Adnkronos salute dell’aumento dell’età media dei nuovi contagi che potrebbe tradursi in un maggiore rischio di complicanze dovute al Coronavirus.

Aumento dell’età media: le parole di Pregliasco

“Sicuramente, però, l’aumento dell’età media” dei nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 si traduce in “un numero maggiore di persone colpite che presentano un rischio più alto di andare incontro a complicanze gravi o potenzialmente mortali”.

Questo è ciò che ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco ad Adnkronos salute.

L’esperto ha inoltre puntualizzato che questo periodo pre-autunnale sarà “un momento di stress-test e di attesa di quello che sarà l’autunno e poi l’inverno”. Non ha mancato naturalmente di ricordare che la guardia non deve essere mai abbassata, parlando anche della riapertura degli stadi che gradualmente stanno riaprendo: “È chiaro che bisogna procedere a passi limitati in modo tale da poterci garantire una stagione autunno-inverno migliore possibile.

Stiamo a vedere. Queste aperture, limitate, potrebbero essere un primo assaggio per sperimentarne la fattibilità” su più larga scala”

Non ultimo ma non meno importante l’invito alla popolazione di “andare a votare con tranquillità”. Si tratta di un monito che vuole ricordarci di prendere sempre le nostre responsabilità di cittadini.