Coronavirus, presidente di seggio positiva: sostituiti gli scrutatori

Alla vigilia delle elezioni che decideranno il taglio dei parlamentari e il governatore in alcune regioni d’Italia, è arrivata la notizia di una presidente di seggio risultata positiva al coronavirus. La donna presidente di seggio della sezione 68 della scuola media Busciolano di Potenza ha ricevuto l’esito del tampone nella giornata del 19 settembre.

La donna infatti si era sottoposta al tampone qualche giorno fa. Con la conferma del suo contagio al Coronavirus è stata inoltre disposta la sostituzione di tutti gli scrutatori in quanto sono entrati direttamente in contatto con la donna. Altresì è stata chiusa la scuola per procedere con la sanificazione dei locali.

La notizia è stata tra l’altro stata confermata all’Adnkronos dal sindaco di Potenza Mario Guarente. La donna che è asintomatica aveva già partecipato alle operazioni elettorali e proceduto correttamente con l’insediamento del seggio. Solo in seguito sono arrivati i risultati del tampone che confermavano che la donna era positiva.

A causa della positività della donna al Coronavirus è stata disposta la sostituzione di tutti gli scrutatori e i componenti del seggio.

Anche la scuola è stata chiusa in via temporanea per poter procedere con la sanificazione dei locali in modo da poter procedere con il ripristino della situazione.

La donna è stata messa in quarantena. Anche gli scrutatori sono in isolamento in quanto sono stati in contatto stretto con la donna e si dovranno sottoporre al tampone.

Grande defezione degli scrutatori

Nel frattempo a causa dell’emergenza sanitaria della Covid, buona parte degli scrutatori ha preferito rinunciare per paura del contagio.

Tra le province più colpite Bari (con il 67% di defezioni), Napoli e Imperia.