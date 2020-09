Un vasto incendio boschivo è divampato nei pressi di Casarza Ligure: i pompieri sono ancora al lavoro per spegnerlo.

È stata una notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, alle prese con lo spegnimento definitivo dell’incendio boschivo divampato a Casarza Ligure nel pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020. Le fiamme si sono propagate a partire da un container carico di rifiuti, non è ancora chiaro se in maniera fortuita o per mano di qualcuno.

Incendio a Casarza Ligure

Almeno una trentina di persone tra pompieri e volontari si sono impegnati ad arginare la situazione, lavoro facilitato dalla quasi totale assenza di vento, che però non è ancora del tutto risolta. Per arrivare al completo spegnimento dell’incendio si dovrà attendere la mattinata di sabato 19 quando si procederà con l’utilizzo di mezzi aerei.

La zona interessata dal rogo è denominata Valle Scura e si trova all’attacco del passo del Bracco.

Fortunatamente nei dintorni non ci sono abitazioni ma soltanto capannoni industriali che fortunatamente non sono stati minacciati dalle fiamme. A seguito dell’incendio, divampato non lontano dal passaggio dell’A12, si è subito alzata una densa colonna di fumo nero che ha costretto la polizia stradale a chiudere una corsia dell’autostrada fra i caselli di Sestri Levante e Deiva Marina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiavari e Genova, un aereo Canadier, due elicotteri, i volontari antincendi boschivi e il soccorso alpino.

Presenti anche i Carabinieri per svolgere le indagini e capire se, nonostante il divieto di bruciare sterpaglie data la grave siccità, qualcuno abbia appiccato volontariamente il rogo. La protezione civile regionale, in costante contatto con l’amministrazione comunale, ha seguito minuto per minuto l’evolversi della situazione.