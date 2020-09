L'estate si avvia alla sua conclusione e l'autunno inizia a farsi sentire con temporali e piogge: le previsioni meteo dal 21 al 27 settembre 2020.

Secondo le previsioni meteo da lunedì 21 settembre 2020 si potrà quasi definitivamente dire addio alla stagione estiva per accogliere quella autunnale: gli esperti prevedono infatti l’arrivo di un ciclone che porterà con sé piogge e temporali nonché un abbassamento delle temperature.

Meteo dal 21 settembre 2020

I primi segnali di instabilità si vedranno già dal primo giorno della settimana soprattutto sulle regioni del centro-nord. L’arco alpino, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e l’Emilia Romagna inizieranno infatti a fare i conti con qualche rovescio temporalesco così come la Toscana (al mattino) e gli Appennini centrali (al pomeriggio). Il resto del paese potrà invece ancora godere del bel tempo.

La stessa situazione si verificherà martedì 22, con nubi e piogge intense sulle regioni del Nord accompagnate da un sensibile calo delle temperature. Il giorno seguente invece si andrà incontro ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo a causa dell’arrivo di un ciclone proveniente dall’Europa settentrionale. Si prevedono temporali dapprima in Sardegna, poi in Toscana e Lazio e quindi al Nord.

Anche giovedì 24 il meteo sarà perturbato e secondo i meteorologi gli accumuli più abbondanti sono attesi in Liguria, Piemonte e Lombardia dove non si escludono nubifragi e allagamenti. Il meridione vanterà invece di temperature più miti grazie ai venti caldi. Ma la tregua durerà per poco, perché già da venerdì 25 e poi per tutto il weekend tornerà il maltempo con il rischio di fenomeni temporaleschi dapprima al settentrione e poi su tutto il resto della penisola.