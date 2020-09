L'asl di Prato ha registrato 25 positivi al covid nella comunità cinese, al momento in isolamento.

Salgonoa a 25 i casi di positivi riscontrati nella comunità cinese di Prato. Tra il 16 e 17 settembre, i casi registrati erano arrivati a 16. Si tratta del numero più alto di contagi rilevato in Toscana all’infuori del lockodown.

Le famiglie cinesi sono state sottoposte a tampone, e al momento si trovano in isolamento.

Prato, positivi nella comunità cinese

A Prato l’asl locale ha registrato nuovi positivi nella comunità cinese. Salgono così a 25 i casi nella comunità orientale, dopo i 16 già rilevato nelle giornate di mercoledi 16 e giovedi 17 settembre.

Tutti i contatti della comunità hanno effettuato il tampone, e molti sono ancora in attesa dei risultati.

Le famiglie dei positivi hanno deciso per precuzione di non mandare a scuola i figli, ancor prima dell’esito dei test.

L’allarme social

L’allarme era stato dato da un imprenditore orientale che su Wechat ( social network molto diffuso in Cina) ha voluto avvisare la comunità della sua positività. I positivi sono tutoi asintomatici e ora si trovano in quarantane domiciliare.

Dall’inizio dell’epidemia salgono a 783 i positivi, in parte dovuto al piccolo cluster identifictao nella comunità di Prato, in parte per positivi rientrati tardi dall’estero o dalle vacanze.

Attriti

La situazione epidemiologica ha creato dei piccoli attriti tra lamministraione comunale la comunità cinese, che per prima ha deciso di non mandare a scuola i figli per precauzione, anche nei coinfronti di nnni e anzuani, ancora a rischio contagio. Il comune ha voluto tranquillizare le famiglie, assicurando la massima sicurezza in tutte le scuole.

Come a gennaio, la comunità orientale ha deciso di isolarsi chidendo le attività, e sui social molti paventano che si possa tornare presto ad un nuovo lockdown nel paese.