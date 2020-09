Spuntano nuovi elementi nel caso di Viviana Parisi: secondo l'avvocato della sua famiglia non si è gettata dal pillone.

Mentre si continua ad indagare sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele, secondo il legale della famiglia Mondello la donna non si sarebbe suicidata. A fargli escludere questa pista sono stati elementi provenienti dagli ultimi controlli, vale a dire l’assenza di tracce di sangue e della dj stessa sul pilone del traliccio da cui sotto il quale è stato trovato il cadavere.

“Viviana Parisi non si è gettata”

Claudio Mondello, avvocato del marito della vittima Daniele, ha aggiunto che gli elementi che la magistratura ha in suo possesso “non si può in nessun modo avvalorare l’ipotesi che si sia gettata o sia scivolata salendo sul pilone“. Piste che invece, anche per la posizione in cui giaceva il corpo di Viviana, sembravano quelle più accreditate.

Il legale ha anche escluso l’ipotesi che il figlio possa essere morto nell’incidente, perché da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel suo cranio dopo i primi rilievi.

Inizialmente si era invece pensato che Gioele, che al momento dell’impatto non aveva la cintura di sicurezza, potesse essersi ferito gravemente nel sinistro.

Mondello ha invece smentito il rinvenimento di impronte del piccolo sul parabrezza, inizialmente trapelato, nonché di tracce di sangue. Si dovranno comunque attendere ulteriori esami sul cranio e accertamenti che svolgeranno i periti anche per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’avvocato e parente dei familiari non ha infine escluso di chiedere alla Procura di fornirgli i dati dei testimoni che hanno visto Viviana e Giole vivi.

L’obiettivo è quello di raccogliere anch’egli la loro testimonianza e fare definitivamente chiarezza sull’accaduto.