Un ladro di 54 anni è stato ucciso a colpi di pistola da un carabiniere durante un tentativo di furto in un palazzo del quartiere Eur, a Roma.

Tragedia a Roma, dove nella notte tra il 19 e il 20 settembre un ladro è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente dei Carabinieri nel tentativo di sventare un furto in un palazzo situato nel quartiere Eur, mentre un altro carabiniere è rimasto ferito nella colluttazione.

I due militari erano giunti sul posto a seguito di una chiamata che segnalava due persone sospette all’interno dell’edificio, ma quando hanno tentato di bloccare queste ultime ne è nata una mischia che è costata la vita al malvivente.

Ladro morto durante furto a Roma

Secondo quanto riportato dai principali organi d’informazione, una volta entrati nel cortile condominiale del palazzo adibito a uffici i due agenti hanno cercato di fermare i ladri ma, nello scappare, uno di questi ha piantato un colpo di cacciavite nel petto di uno dei due carabinieri.

Al gesto è immediatamente seguita la reazione dell’altro militare che ha esploso due colpi di pistola in direzione del ladro, uccidendolo. Il secondo ladro è invece riuscito a far perdere le sue tracce approfittando della confusione del momento.

Il carabiniere ferito è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso ma stando alle informazioni trapelate non sarebbe in gravi condizioni.

Il ladro rimasto ucciso sarebbe un 54enne di nazionalità siriana, in possesso di regolare permesso di soggiorno ma con precedenti per rapina, lesioni ed evasione. Le forze dell’ordine sono al momento sulle tracce del complice nel frattempo dileguatosi.