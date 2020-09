L'uomo ha aggredito la moglie e poi ha deciso di gettarsi dalla finestra. Vano il tentativo del vicino di salvarlo.

Ad Avezzano un uomo ha accoltellato la moglie, candidata al comune, per poi gettarsi dalla finestra. L’uomo in questione si chiama Vittorio Emi, 70 anni, molto conosciuto e stimato come medico di famiglia. Le motivazioni del suo terribile gesto non si conoscono, anche se si inizia a parlare di gelosia oppure di motivi familiari.

L’uomo ha accoltellato la moglie, Paola Lombardo, di 66 anni, per poi gettarsi dal quinto piano dell’abitazione.

Accoltella la moglie e si uccide

I carabinieri di Avezzano stanno indagando su questa vicenda, che ha portato alla morte del medico e al ricovero in gravi condizioni della donna, che ora è in prognosi riservata. Paola Lombardo, una volta arrivata in ospedale, è stata immediatamente operata.

Tra i due, secondo quanto riportato dai testimoni, è scoppiata una forte lite, prima della tragedia. I carabinieri inizieranno ad ascoltare gli amici e i parenti, per capire le vere motivazioni che ci sono dietro questo terribile gesto. La speranza è quella di riuscire nei prossimi giorni ad ascoltare direttamente la donna. La coppia ha due figli, che non vivevano nella casa di famiglia.

I carabinieri stanno mantenendo il massimo riserbo, ma sono emersi alcuni particolari sulla tragedia.

La donna di 66 anni era rientrata dopo aver fatto la spesa, visto che è stato trovato lo scontrino sulla scena del crimine. A quel punto sarebbe scoppiata una forte lite che è finita con l’accoltellamento. La donna, nonostante stesse perdendo moltissimo sangue, è riuscita a scappare al piano inferiore e a chiedere aiuto ad una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi. Il marito era probabilmente in uno stato di choc per quello che aveva fatto e, dopo aver chiesto aiuto, è salito sul davanzale, è rimasto appeso ad una sbarra per un po’ e poi si è gettato nel vuoto.

Un giovane nel cortile ha assistito alla scena e ha tentato di attutire la caduta del medico, rischiando di ferirsi.