Il 21enne Luca Vadim Miotti residente a Belluno è scomparso domenica 20 settembre. “Mollo tutto e parto”, la sua ultima comunicazione.

Un biglietto con scritto “Mollo tutto e parto”, è l’ultima comunicazione di Luca Vadim Miotti, un ragazzo di 21 anni residente a Belluno e scomparso la sera di domenica 20 settembre. Il ragazzo pur avendo comunicato alla famiglia di “voler mollare tutto per partire”, avrebbe rassicurato poi la famiglia dicendo che li avrebbe contatti presto.

Purtroppo da allora la famiglia non ha più saputo nulla del ragazzo e hanno cominciato pensare che gli possa essere accaduto qualcosa. Sono quindi partite le ricerche e contestualmente è stato anche attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Belluno, scomparso il 21enne Luca

Nella tarda serata di domenica 20 settembre Luca, un ragazzo residente a Belluno ha deciso di prendere un borsone con le sue cose e di partire.

Stando a quanto riportato dall’annuncio diramato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno, Luca al momento della scomparsa indossava un paio di Jeans e aveva con sé un borsone: “Luca è alto un metro e sessantacinque, ha capelli biondi corti e gli occhi azzurri.

Non ha segni particolari. Al momento della scomparsa, Luca indossava un paio di blue jeans e una maglietta bianca e portava con sé un borsone. Chiunque avesse notizie è stato invitato a contattare la Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri al numero 0437 2551, oppure il 112.”