Coronavirus in Lombardia: 90 nuovi casi e un decesso in più

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a lunedì 21 settembre. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 90 casi positivi, un decesso e 20 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 104.848 contagi, 16.923 morti e 78.849 guariti.

#LNews

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e Lecco. Sono 90 i nuovi positivi per una percentuale pari all’0,9%

👉🏻 https://t.co/WmTEOR2MFc#dati #coronavirus #regionelombardia pic.twitter.com/OCJW765kRW

— Regione Lombardia (@RegLombardia) September 21, 2020