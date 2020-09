Furto della pistola a un finanziere: è successo al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia. L'uomo pare sia stato narcotizzato.

Furto della pistola in un seggio elettorale di Foggia: un finanziere sembra sia stato narcotizzato, così i delinquenti gli hanno rubato l’arma di ordinanza. Spariti anche tre cellulari e un portafogli.



Furto della pistola in un seggio a Foggia

Dopo la notizia delle 100 persone in quarantena in seguito a un matrimonio, da Foggia arriva un altro allarme. Mentre era in servizio nel seggio elettorale Parisi-De Santis, in via Marchese de Rosa, un uomo della Guardia di Finanza pare sia stato narcotizzato e derubato. È successo nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. In servizio con lui c’erano anche due colleghi della compagnia di Manfredonia.

Dalle indagini effettuate è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il finanziere si sarebbe svegliato verso le 4 del mattino accorgendosi di non avere più la pistola di ordinanza. Si tratta di una Beretta che custodiva nella fondina.

Subito dopo essersi accorto del furto subito, il militare ha dato l’allarme. Così si è scoperto che i ladri sono entrati da una finestra dell’istituto sede di un seggio elettorale e hanno rubato anche un portafoglio e tre cellulari.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei malviventi e cercano altri indizi nell’istituto. Non è certo al momento se ci fossero telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’accaduto. Qualora fossero attive, potrebbero offrire un importante contribuito per rintracciare i ladri. Fortunatamente, il finanziere coinvolto nel furto sta bene.