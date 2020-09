Migranti, è record di sbarchi: arrivate oltre 400 persone in 24 ore. L'hotspot di Lampedusa è al collasso, con 1200 presenze su 192 posti

L’hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso: oltre 1200 persone nel centro mentre i posti disponibili sono solo 192. Nelle ultime 24 ore è record di sbarchi: arrivate oltre 400 persone su 26 navi diverse. Ma gli sbarchi continuano, e non solo a Lampedusa.

Lampedusa, record di sbarchi

Un flusso di sbarchi ininterrotto, che non si è fermato nemmeno durante la notte: a Lampedusa continuano ad arrivare migranti, anche su barchini in difficoltà. Solo in serata sono state soccorse 11 imbarcazioni in difficoltà con a bordo circa 300 persone. Le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza hanno intercettato poi altre 12 imbarcazioni, l’ultima arrivata nelle prime luci dell’alba. In tutto circa 400 persone sono arrivate nella notte e durante le prime ore del giorno, che sono state accompagnate nel centro di prima assistenza di Lampedusa.

I migranti arrivati nelle ultime 24 ore, sono perlopiù provenienti dalla Tunisia.

Hotspot Lampedusa al collasso

Intanto, la situazione dell’hotspot di contrada Imbriacola torna nuovamente a farsi critica: sono oltre 1200 i migranti presenti a fronte di una capienza massima di 192 posti. I migranti, però, continuano a sbarcare, e non solo a Lampedusa. Anche sulla spiaggia di Torre Salsa, nell’agrigentino, sono sbarcate circa 30 persone a bordo di una barca.

Una volta approdati sulla spiaggia di Fungiteddri, i migranti si sono diretti verso la statale 115 attraverso i sentieri della riserva naturale nell’entroterra.