Vittoria Colizza parla di covid e nuove possibili chiusure: "Il virus durerà tutto il 2021"

Vittoria Colizza, la fisica italiana che a Parigi dirige le labò des italiens, l’Istituto francese della sanità e la ricerca medica che con i suoi modelli previsionali già a febbraio aveva anticipato quel che ci avrebbe travolto in primavera, ha, in una intervista rilasciata alla Stampa, detto la sua sullo stato attuale della pandemia da covid.

La buona notizia è che non siamo ai livelli di marzo 2020, mentre quella negativa è che dovremmo avere a che fare con il virus per tutto il 2021.

“Fortunatamente – dice la Colizza – non siamo come a marzo. Allora il numero dei ricoverati raddoppiava ogni tre giorni, oggi nelle zone più epidemiche ogni 12.

Questo perché riusciamo a interrompere prima le catene di trasmissione del virus e grazie all’uso delle mascherine. Ma i nostri modelli previsionali dicono che in assenza di chiusure, anche di solo qualche attività, la crescita di contagi, ricoveri e decessi sarà costante. Fino ad ora la rete ospedaliera ha retto, ma dobbiamo cambiare passo giocando d’anticipo, altrimenti la situazione diventerà ingestibile già a fine novembre”.

Poi sulla possibilità di nuove misure drastiche per contenere il virus e di alcuni lockdown già avviati in Francia: “A Marsiglia si è decisa la chiusura anticipata dei bar, in molte città della Francia la mascherina è obbligatoria ovunque.

A Nizza e Bordeaux stanno per scattare i divieti di aggregazione. Ma queste sono scelte politiche. Possono bastare anche poche norme ma chiare, per poi applicarle veramente. Inutile dire che genericamente c’è il divieto di aggregazione senza specificare che le sanzioni scattano quando c’è un raggruppamento di 6 o 10 persone. Ma – conclude la fisica – dobbiamo potenziare soprattutto la capacità di fare test e isolare i positivi, tracciando tempestivamente i loro contatti”.