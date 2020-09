Un uomo di 59 anni è morto a causa di un grave incidente in modo nella zona industriale di Catania.

Un uomo di 59 anni è morto in un grave incidente in moto nella zona industriale di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggia a sulla sua moto quando si è schiantato contro un fuoristrada. L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha perso la vita.

I soccorsi del 118 sono intervenuti subito e lo hanno trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Incidente in moto a Catania

Come riportato da La Sicilia, la vittima si chiamava Dario Fusto e proveniva da Paternò. L’uomo aveva 59 anni ed era in sella alla sua Moto Guzzi, quando improvvisamente si è schiantato contro una jeep, guidata da un militare americano della base di Sigonella.

L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania, all’incrocio tra la prima e l’undicesima strada. Sul luogo è subito arrivato il personale medico, che si è occupato delle prime cure e ha trasportato l’uomo all’ospedale Garibaldi. Nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita, il motociclista è deceduto qualche ora dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Catania, che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’impatto.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il militare alla guida della jeep non abbia rispettato la precedenza all’incrocio e questa sarebbe la causa dello scontro fatale. La moto, probabilmente, procedeva ad una velocità particolarmente elevata. Dopo la diffusione della notizia, sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio per ricordare il 59enne, che era molto conosciuto tra Paternò e Belpasso per via del suo impegno con alcune associazioni culturali.