In 3 sullo scooter senza casco: a Catania la coppia è stata sanzionata con 9000 euro di multa. Con loro anche il figlio neonato.

A Catania una coppia è stata fermata mentre viaggiava sullo scooter senza casco: con loro anche il figlio neonato. L’uomo alla guida, inoltre, non aveva la patente. Per loro multa da oltre 9000 euro.

Sullo scooter senza casco e con figlio neonato

Hanno rischiato un grave incidente, mettendo in pericolo persino la vita del loro bambino. È successo in viale Grimaldi a Catania, dove la coppia è stata fermata per un controllo. Mamma e papà, che viaggiavano a bordo del proprio motorino senza indossare il caso, avevano fra loro il figlio di 26 giorni. I due sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver omesso la cautela nell’accudire il bimbo. Per loro anche una multa di 9.158 euro.

Dopo l’arresto di un 39enne che lo scorso agosto aveva rubato nel lido dei carabinieri, da Catania arriva un’altra notizia che sgomenta i concittadini. Agli agenti che li hanno fermati, i genitori hanno spiegato che stavano andando a far visita a una parente, portando con sé il loro bambino.

Durante il controllo, la polizia ha scoperto che l’uomo alla guida non aveva la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero e senza assicurazione.

Il mezzo, inoltre, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo. Il motorino, senza targa, non aveva neppure l’indicatore direzionale e le luci posteriori né la rispettiva documentazione.

Dopo il controllo, i poliziotti hanno permesso ai genitori di far visita al parente, ma li hanno convocati il giorno successivo in questura. Lo scooter è stato definitivamente sequestrato ai fini della confisca ed è stato affidato in giudiziale custodia al soccorso stradale.