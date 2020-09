Un incendio divampato all'interno di un appartamento di Roma ha causato la morte di una donna: si indaga sulle cause.

Tragedia a Roma, dove una donna è morta a causa di un incendio divampato nel suo appartamento sito nel quartiere Appio Latino. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti nell’edificio si trovava già a terra priva di vita.

Incendio in un appartamento a Roma

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 di martedì 22 settembre 2020 al quarto piano della palazzina di via Satrico 11. Ignota la causa scatenante del rogo, ben visibile dall’esterno dello stabile, su cui indagheranno le forze dell’ordine giunte immediatamente sul posto. Purtroppo i Vigili del Fuoco, che si sono adoperati per spegnere l’incendio, hanno dovuto constatare la morte della donna che risiedeva all’interno dell’appartamento.

Al loro arrivo era già senza vita e non vi è stato nulla da fare per lei. Presenti sul luogo del dramma anche le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno evacuato una sola abitazione, adiacente a quella interessata dalle fiamme e dichiarata inagibile dai pompieri, e si sono occupati di fornire un’eventuale assistenza alloggiativa all’inquilina.

Quest’ultima ha però trovato alloggio presso parenti e risulta l’unica persona evacuata.

Le forze dell’ordine hanno inoltre chiuso via Satrico da via Acaia in direzione piazza Epiro per poter effettuare tutti i rilievi necessari a capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato le fiamme. Da accertare anche i motivi per cui la donna non è riuscita a fuggire dal suo appartamento.