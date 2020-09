Il maltempo ha causato numerosi danni a Bologna, anche Roma e Milano si sono svegliate col temporale.

Il maltempo che è iniziato lo scorso 21 settembre in Emilia-Romagna si è scagliato in maniera particolarmente violenta sulla città di Bologna, provocando numerosi danni a cose e persone. Ben due famiglie sono rimaste intrappolate in auto a causa dell’acqua alta.

Gli sventurati sono stati, infine, tratti in salvo dai vigili del fuoco. I due nuclei famigliari non sembravano avere via di fuga e sono stati liberati miracolosamente dalle squadre di vigili aiutati dai sommozzatori. Il duplice salvataggio è avvenuto a Rastignano, in via Canovaccia e in via San Cristofaro.

Maltempo Bologna: allagato uno stadio di baseball

In via Olmetola, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere alcuni alberi e rami pericolanti che si sono spezzati e sono finiti in strada.

Si segnalano aree allagate anche allo stadio di baseball Gianni Falchi, in zona Savena. Utilizzate le motopompe in località San Lazzaro, in via Colombara, per liberare garage e cantine invase da un’acqua alta 30 centimetri.

Temporale anche a Roma e Milano

Anche Roma e Milano si sono svegliate con il temporale. presso il capoluogo lombardo, il maltempo ha causato un guasto alla linea elettrica adiacente la stazione centrale. Il tutto è accaduto in data 22 settembre poco prima delle 7:00.

Il guasto ha provocato un ritardo dei treni di un’ora. Il danno è stato riparato alle 8:00. Il comune ha pertanto attivato il monitoraggio dei livelli idrici del Lambro e del Seveso, anche con l’ausilio del radar. I temporali, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire fino al 26 settembre prossimo.