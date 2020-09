Lo studente di un liceo scientifico di Udine si rifiuta di indossare la mascherina negli spazi comuni: per lui è arrivata la sospensione.

Mentre in alcune scuole di Italia gli alunni sono già stati messi in quarantena a causa della positività di alcuni compagni, come a Boario dove una ragazza delle media ha contratto il virus, in altre scuole si fatica per far rispettare le regole ai propri studenti.

Ai tempi del coronavirus, infatti, resta fondamentale ridurre i rischi di contagio, consentendo così di proseguire le lezioni in presenza ed evitando una nuova chiusura forzata degli istituti scolastici. Fondamentale il rispetto delle precauzioni imparate nel corso degli ultimi mesi e il rispetto delle norme anti-Covid. Oltre a prestare particolare attenzione all’igiene personale, lavando spesso le mani o – in alternativa – servendosi del gel disinfettante, è bene mantenere la distanza di sicurezza e usare sempre la mascherina.

Eppure qualcuno sembra esserne infastidito: così è successo a Udine, dove uno studente non indossa la mascherina negli spazi comuni. Presto il giovane è stato sospeso.



Udine, studente non indossa mascherina

Un brutto inizio per il liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine.

Un alunno della scuola si è rifiutato di indossare la mascherina negli spazi comuni, contravvenendo alle norme anti-Covid stabilite dall’istituto. Contattato da Udine Today, il dirigente scolastico Stefano Stefanel ha confermato la sospensione del ragazzo. Si precisa però che “i motivi disciplinari delle sospensioni sono una questione privata e non possono essere resi pubblici”.

Nelle settimane precedenti al ritorno in aula, anche il liceo Marinelli ha imposto un regolamento interno utile alla prevenzione del contagio.

Sono stati stabili gli “interventi di prevenzione emergenza coronavirus”. Si prevede che “durante tutti gli spostamenti all’interno delle Bolle (degli spazi creati ad hoc) va sempre indossata la mascherina (salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente)“. Nel regolamento in questione, inoltre, si sottolinea l’obbligo dell’uso della mascherina “anche nelle situazioni statiche”. Ma “potrà variare in base alle disposizioni via via aggiornate del Comitato Tecnico Scientifico”.