Assalto a un portavalori a Giugliano, rapinatori sparano tra la gente

Un gruppo di rapinatori ha assaltato un furgone portavalori a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, senza però riuscire a rubare il denaro.

Attimi di paura a Giugliano in Campania, comune alle porte di Napoli, dove nella giornata del 23 settembre un gruppo di tre rapinatori ha compiuto un assalto a un furgone portavalori in pieno centro senza però riuscire a recuperare il denaro contenuto all’interno del mezzo.

Accortesi in tempo dell’agguato, le guardie giurate a protezione del furgone sono infatti riuscite ad allontanarsi dal luogo dell’assalto e a rifugiarsi all’interno del commissariato cittadino. I malviventi sono attualmente in fuga.

Assalto a portavalori a Giugliano

Stando a quanto riportato dagli organi di informazione, i tre rapinatori avrebbero atteso che il furgone portavalori giungesse nel luogo prestabilito per la consegna del denaro. Alcuni loro atteggiamenti avrebbero però insospettito le guardie giurate addette allo scarico, che a quel punto hanno deciso di rientrare nel furgone blindato annullando così la consegna prevista.

Vedendo sfumare il tentativo di rapina, i tre malviventi hanno quindi aperto il fuoco in direzione del furgone portavalori, noncuranti delle persone che in quel momento stavano transitando per il centro di Giugliano. Numerose persone in preda al panico hanno infatti cercato di rifugiarsi nei negozi presenti lungo le vie, scampando miracolosamente ai proiettili esplosi dai rapinatori i quali successivamente si sono dileguati a bordo di un’automobile facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo il furgone portavalori era riuscito a seminare i tre rifugiandosi all’interno del commissariato di Giugliano. Attualmente sulla rapina stanno indagando gli uomini della squadra Mobile della Questura di Napoli e quelli del commissariato di Giugliano in Campania.