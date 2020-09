Antonio Montaquila è morto mentre stava facendo jogging a Capua: il carabiniere è stato investito da un'automobile finita fuori strada.

Tragedia a Capua, comune in provincia di Caserta, dove un carabiniere è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre stava faceva jogging lungo la strada che dal centro porta verso Sant’Angelo in Formis. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Carabiniere investito a Capua

I fatti si sono svolti intorno alle 19 di martedì 22 settembre 2020. Antonio Montaquila, maresciallo in servizio presso la stazione dei carabinieri di Formicola di cui era vicecomandante, stava correndo quando all’improvviso un’automobile con a bordo due ragazzi è finita fuori strada e lo ha colpito in pieno.

LEGGI ANCHE: Investita due volte in dieci minuti: grave 28enne di Modena

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo.

Le ferite riportate e il violento impatto con la vettura si sono infatti rivelati fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione. Dopo pochi minuti sono accorsi anche i militari della stazione, in lacrime alla vista del corpo senza vita del loro collega. Toccherà a loro indagare sulla vicenda e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sottufficiale più giovane della compagnia di Capua, Antonio era originario di Vairano Paternora, altro comune situato sempre nel casertano.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network dopo la sua morte. In zona era molto conosciuto e in tanti lo hanno ricordato come un ragazzo sempre disponibile per gli altri e con la passione del calcio e del jogging. Il maresciallo lascia due figli molto piccoli.