Grosseto, positivo al Covid scappa dall’ospedale e ci torna

A Grosseto un uomo positivo al Coronavirus è scappato dall’ospedale, anche se non poteva uscire ma doveva rimanere in isolamento. L’uomo è stato costretto a tornare indietro. Si tratta di un uomo afghano, che ha deciso di violare ogni regola e di scappare dall’ospedale dopo aver scoperto di essere positivo.

Contagi e ricoveri stanno aumentando e sono stati riscontrati diversi casi del genere, come a Napoli che alcune persone hanno fatto volontariamente il tampone per poi dare il numero di telefono falso per non essere rintracciate.

L’uomo, però, ci ha ripensato ed è tornato indietro. Il 24enne era ricoverato nell’ospedale Misericordia di Grossetto, con un’infezione polmonare da Coronavirus. Era riuscito ad eludere la sorveglianza del reparto, scappando via dall’ospedale. L direzione aveva preso dell’evasione e l’aveva segnalata al servizio di igiene pubblica e alle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, martedì 22 Settembre, l’uomo è fuggito via dall’ospedale in cui era stato ricoverato.

Dopo un po’ si è reso conto di quello che aveva fatto, visti anche i sintomi, e ha deciso di fare marcia indietro, recandosi spontaneamente al pronto soccorso. Il personale sanitario lo ha subito riaccompagnato nel reparto malattie infettive, dove era già stato ricoverato in precedenza. La situazione è stata resa nota dalla Asl Toscana sud Est.