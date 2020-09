Tamponamento tra 2 tram in via Prenestina: 9 le persone ferite a seguito dell'incidente.

Incidente in via Prenestina, a Roma, dove, all’altezza di Largo Irpinia, due tram delle linee 5 e 19 in servizio in direzione Centocelle, si sono tamponati tra loro portando al ferimento di nove persone. Di queste otto sono in codice verde e una in codice giallo con altre tre persone coinvolte che, seppur contuse, non hanno necessitato di cure mediche nei vari ospedali della Capitale, dal Vannini al Policlinico Casilino, al Santo Spirito e al Campus Biomedico.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, 22 settembre.

Incidente tra 2 tram sulla Prenestina

Oltre al personale del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare le cause alla base del sinistro. Nello specifico il compito di effettuare i rilievi è stato affidato agli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino.

Secondo quanto trapelato dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei due tram coinvolti abbia frenato all’improvviso, senza accorgersi della presenza di un altro mezzo alle spalle. L’improvviso stop avrebbe generato l’inevitabile tamponamento. Inizialmente i contusi e i feriti sembravano essere molti di più e per questo sono state molte le ambulanze giunte in via Prenestina, ma per fortuna la situazione si è rivelata essere meno grave del previsto con molte delle persone interessate che non hanno fatto ricorso a cure mediche, rifiutando il trasporto in ospedale.