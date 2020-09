Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro abitazione ad Ariccia: lui avrebbe ucciso lei per poi rivolgere la pistola verso di sé.

Tragedia ad Ariccia, dove nella mattina di mercoledì 23 settembre marito e moglie sono stati trovati morti in casa. L’ipotesi che al momento sembra più probabile è quella dell’omicidio-suicidio: a far propendere per questa pista anche alcuni indizi trovati nella loro abitazione.

Marito e moglie trovati morti ad Ariccia

La drammatica scoperta è avvenuta dopo che i vicini di casa della coppia, sentiti alcuni colpi di pistola, hanno lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Giunti sul posto, una villa in via Damiano Marinelli 4, nei pressi del palazzetto dello sport del comune dei Castelli Romani, i sanitari si sono trovati davanti i corpi dei due anziani, 87 anni lui e 83 lei, riversi a terra in un lago di sangue.

Sul luogo si sono precipitati anche il medico legale e i Carabinieri della compagnia di Velletri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non escludono alcuna ipotesi anche se sono abbastanza convinti che si sia trattato dell’ennesimo caso di omicidio-suicidio. In casa i militari hanno infatti trovato un biglietto scritto dall’uomo in cui annunciava di voler compiere il folle gesto.

Secondo la ricostruzione quest’ultimo avrebbe prima esploso un colpo di pistola contro la moglie e poi avrebbe nuovamente premuto il grilletto verso di sé. Stando a quanto si appreso la moglie era gravemente malata. Sotto shock il quartiere in cui i due vivevano che non si capacita di quanto accaduto.