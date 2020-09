Ha fratture multiple, ma sarebbe fuori pericolo l'adolescente caduto dal quinto piano del palazzo in cui viveva con i genitori. Indagini in corso.

A Castano Primo, in provincia di Milano, nella mattina di martedì 22 settembre un ragazzo precipita dal quinto piano di un palazzo. Gli agenti di soccorso accorsi con urgenza sul posto hanno riscontrato fatture multiple. Il giovane, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.

Milano, ragazzo precipita dal quinto piano

Sarebbe caduto dalla finestra di casa. È questa la prima ricostruzione dell’incidente che ha coinvolto un ragazzo di 13 anni. Nella mattina di martedì scorso, erano le ore 7 quando il ragazzino sarebbe caduto per oltre cinque metri. Il drammatico evento sarebbe avvenuto mentre i genitori erano ancora a letto a dormire. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto: com’è stato possibile che un ragazzo cadesse da una finestra? Si è sporto tanto? Domande a cui presto si darà una risposta.

Secondo una prima ricostruzione, i genitori si sarebbero accorti soltanto quando hanno sentito i rumori del figlio che precipitava.

Ragazzo fuori pericolo

Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza della Croce azzurra e un’automedica con codice rosso. Per il giovane, le condizioni sono apparse subito gravi, per cui si è proceduto a immobilizzarlo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Legnano. Durante le operazioni di soccorso, gli operatori riferiscono che il giovane è sempre rimasto lucido, senza mai svenire, e ha risposto alle domande dei paramedici.

Secondo quanto riferito dal personale dell’ospedale pediatrico, il giovane sarebbe fuori pericolo di vita. Nei pressi dell’abitazione, poi, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente.