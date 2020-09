Nubifragio e grandine ad Altamura (Bari), dove il maltempo ha provocato il crollo di un muro: travolte due auto e numerosi danni.

Il caldo e il sole estivo hanno definitivamente lasciato spazio alle giornate autunnali, all’insegna di un brusco calo termico e della pioggia. Il maltempo a Bologna ha bloccato in auto due famiglie, mentre il nubifragio ad Altamura ha fatto crollare un muro, travolgendo due auto e provocando molti danni.

Nubifragio ad Altamura: i danni

Vento, grandine e pioggia si sono abbattuti su Altamura, celebre località in provincia di Bari. Il violento maltempo del pomeriggio di martedì 22 settembre ha provocato il crollo di un muro in via Golgota, che ha invaso la carreggiata sottostante e travolto due auto parcheggiate in zona. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

I cittadini spaventanti hanno filmato e fotografato gli effetti devastanti del maltempo.

Molte le vie allagate. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena. La città è rimasta paralizzata. Oltre alla grandine e al vento, in un’ora sono caduti oltre 60mm di pioggia. Non solo allagamenti: ad Altamura sono molti gli alberi sradicati per i quali è stato necessario l’intervento della Protezione Civile. Fondamentale anche il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

Un muro è crollato anche a Sammichele, dove si segnalano danni a strade e vetture.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nei pressi del santuario della Madonna del Buoncammino, dove alcune persone erano in difficoltà. Il maltempo si teme possa proseguire anche nelle ore successive. Infatti, per la giornata di mercoledì 23 settembre è stata diramata una nuova allerta meteo. Si attendono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale. I fenomeni più moderati potrebbero essere alternati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni segnalano dei miglioramenti da giovedì 24.