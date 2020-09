Travolto da bici elettrica a Palermo un ex docente del Conservatorio: l'88enne è morto dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate.

Un ex docente del Conservatorio è rimasto coinvolto in un fatale incidente: l’uomo, 88 anni, è stato travolto da una bici elettrica a Palermo. Ricoverato l’8 settembre, è deceduto dopo giorni in ospedale: a causa delle gravi ferite riportate in seguito allo scontro le sue condizioni erano peggiorate e i medici non sono riusciti a salvarlo.

Travolto da bici elettrica a Palermo: la dinamica

Cesare Roccoli, oboista ed ex docente al Conservatorio Vincenzo Bellini, è morto dopo giorni di ricovero all’ospedale Buccheri La Ferla. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto in via Messina Marine, vicino all’incrocio con via Saetta e poco distante dalla sua abitazione.

Stando a quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, l’anziano è stato travolto da una bici elettrica mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Roccoli si stava recando allo Stand Florio, dove un gruppo di amici lo attendeva per assistere in compagnia alla proiezione di un film. Il ciclista non si è fermato e la polizia municipale prosegue le indagini.

Insieme alle biciclette elettriche, sempre più diffuse, aumentano gli acquisti dei monopattini elettrici. L’e-bike offrono grande comodità e non pochi vantaggi al ciclista, ma sono anche la causa di molti incidenti che avvengono per le strade italiane.

Crescono continuamente anche gli incidenti con i monopattini elettrici, contro i quali si è scagliato anche Vittorio Feltri. Molti, infatti, lo usano con distrazione e quasi per svago. Al contrario, è bene prestare sempre massima attenzione quando ci si muove in strada. I rischi sono pericolosissimi. Lo testimoniano i numeri registrati a Milano, dove in tre mesi si contano 150 incidenti e 350 multe.