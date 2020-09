Brutto incidente a Bassano del Grappa. Una 30enne è morta in seguito ad violento impatto con la sua auto. Aveva rubato un Rolex.

Una donna di circa 30 anni ha perso la vita in seguito ad un violento incidente avvenuto in Monte Asolone a Bassano del Grappa nel vicentino. Stando a quanto riportato da prime dichiarazioni, la donna aveva rubato un orologio Rolex del valore di 20.000 euro ed era in auto insieme al suo compagno.

I due sarebbero infatti fuggiti ad alta velocità. Durante la fuga però i due si sono scontrati con una Renault Clio.

Nell’impatto la donna è stata sbalzata dal parabrezza ed è morta sul colpo schiacciata dalla sua stessa vettura. Il compagno della donna che si trovava alla guida del veicolo non avrebbe invece riscontrato ferite. All’arrivo delle forze dell’ordine è stata dichiarata la morte della donna. Per quanto riguarda l’orologio rubato verrà restituito al suo legittimo proprietario una volta terminate le indagini.

