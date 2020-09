Muore annegato un uomo di 53 anni a Sassari, durante una bomba d'acqua. Si era rifugiato all'interno di una fontana per ripararsi.

Bomba d’acqua a Sassari, durante il nubifragio un uomo di 53 anni è annegato nella fontana delle Conce. Si tratta di un senzatetto che, vista l’entità dei rovesci, si era rifugiato nella struttura per trovare riparo dalle torrenziali piogge che hanno afflitto la zona nella tarda serata di ieri, 23 settembre 2020.

Bomba d’acqua a Sassari

Nell’area della fontana delle Conce, non è insolito trovare clochard che si riuniscono sotto i portici del piazzale attiguo. Purtroppo, durante il nubifragio i vasconi della struttura si sono riempiti rapidamente e il 53enne è stato travolto da una violenta ondata d’acqua. Qualcuno ha tentato di salvarlo afferrandolo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo, all’arrivo dei soccorsi del 118 era già morto annegato.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e il corpo del senzatetto trasferito presso l’Istituto di Patologia Forense, dove verrà sottoposto ad autopsia come da prassi.

Nubifragio anche a Roma

Il maltempo si è poi spostato verso il centro Italia, riversandosi su Roma, dove il traffico è in tilt e una linea metro si trova sbarrata per sicurezza. Diverse le strade allagate, tra le quali il Grande Raccordo Anulare, richiedendo quindi l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Le squadre hanno dovuto rimuovere alberi abbattuti dal violento temporale e soccorrere diverse persone rimaste intrappolate nelle loro auto, scongiurando così risvolti decisamente più tragici. Chiusa la linea A della metropolitana tra Ottaviano e Battistini per un guasto alla rete elettrica, per allagamento bloccate le stazioni di San Giovanni e Manzoni.