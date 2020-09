A seguito dell'incremento di casi di coronavirus in città, il sindaco di Foggia ha firmato l'ordinanza che dispone l'obbligo di mascherina all'aperto.

Dopo la Campania anche Foggia dispone l’obbligo di mascherina all’aperto a seguito del recente aumento dei casi di coronavirus. Nella giornata del 24 settembre primo cittadino della città pugliese Franco Landella ha infatti firmato l’ordinanza con cui viene resa obbligatoria negli spazi aperti e senza vincolo di orario, ordinanza dalla quale rimangono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e persone affette da disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Coronavirus, obbligo mascherina all’aperto a Foggia

Secondo quanto riportato nel documento firmato dal sindaco di Foggia l’ordinanza: “È necessaria dopo il diffondersi in maniera preoccupante dei casi positivi, testimoniati dall’elevato numero di contagi nella Rsa Unione Amici di Lourdes e dal caso di un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Anagrafe comunale risultato positivo”.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalla giornata di venerdì 25 settembre, mentre dal 27 fino a nuova disposizione verranno chiusi al pubblico le domeniche e festivi i centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia al fine di evitare grandi concentrazioni di persone che potrebbero determinare un aumento dei contagi dal coronavirus.

Nel post in cui viene annunciata l’ordinanza, il sindaco Landella ha inoltre elencato le vie di Foggia in cui è maggiore il rischio di assembramenti: “Le zone particolarmente interessate sono: corso Vittorio Emanuele, via Lanza, via Duomo, via Dante, via Oberan, via Arpi, largo degli Scopari, piazza Duomo, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Cesare Battisti”.