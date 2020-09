Covid, aumento casi nel Lazio: ipotesi mascherine anche all’aperto

I casi di Coronavirus sono in aumento nella Regione Lazio. La Regione potrebbe prendere provvedimenti con mascherine obbligatorie anche all’aperto.

Nella Regione Lazio i casi sono in aumento. Solo nelle ultime 24 ore infatti, i positivi riscontrati sono stati 230 di cui 148 soltanto nella Capitale. Un dato importante e da non sottovalutare che potrebbe portare, almeno ipoteticamente, la Regione Lazio ad emanare un provvedimento che prevede l’utilizzo di mascherine anche all’aperto.

Stando però a quanto riportato da Fanpage.it la situazione è al momento sotto controllo. In ogni caso, qualora la situazione dovesse aggravarsi la Regione Lazio non si farà trovare impreparata.

Covid, ipotesi mascherine nel Lazio

Nelle ultime settimane i casi di Coronavirus nella Regione Lazio sono aumentati. Basti pensare che solo nelle ultime 24 ore sono risultate positive ben 230 persone di cui 148 nella sola città di Roma. Questa situazione starebbe dunque portando la Regione Lazio a ricorrere a provvedimenti qualora la situazione dovesse ulteriormente peggiorare con l’ipotesi di utilizzo di mascherine obbligatorie anche all’aperto.

“Per ora non c’è nessun allarme, ma dobbiamo farci trovare pronti”, ha dichiarato il medico responsabile dell’Unità di crisi anti-covid della Regione Lazio Pierluigi Bartoletti a proposito dell’aumento di ricoveri in ospedale. La paura è che con l’aumento dei ricoveri possano diminuire i posti in terapia intensiva, con una conseguente difficoltà nel far fronte alle emergenze.

Nel frattempo, nella giornata del 24 settembre il sindaco di Latina ha firmato un’ordinanza che prevede l’utilizzo obbligatorio della mascherina su tutto il territorio. La sanzione per chi viola questo provvedimento è di 100 euro.