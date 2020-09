Lite e accoltellamento tra genitori fuori da una scuola

Due genitori hanno litigato davanti alla scuola e la rissa è finita in accoltellamento.

Doveva essere un normale giorno di scuola per i bambini del Pappalardo di Vittoria. Invece, qualcosa è andato storto ed è finita davvero molto male. Due padri hanno litigato proprio davanti alla scuola dei figli, dopo averli accompagnati, e la lite è sfociata in un vero e proprio accoltellamento.

Uno dei due era armato e non ci ha pensato due volte a colpire l’altro genitore, che è subito stato trasportato in ospedale.

Accoltellamento tra genitori

Una lite tra genitori davanti alla scuola è finita in accoltellamento. Il fatto è successo durante l’ora di entrata degli alunni, davanti all’istituto Pappalardo di Vittoria. Due padri hanno litigato tra di loro, tra le 8.30 e le 8.40, per un motivo che per il momento non è ancora stato svelato.

Uno dei due papà, aveva portato con sé un coltello e non ci ha pensato due volte a colpire l’altro genitore. La polizia è subito arrivata sul posto per rintracciare l’aggressore e per ricostruire la dinamica di questa terribile vicenda.

I due genitori stavano litigando in modo molto acceso, dopo aver accompagnato i figli nell’Istituto Comprensivo “Pappalardo”. Al culmine di questa lite uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l’altro, un uomo di 40 anni che è stato immediatamente trasferito in ospedale in ambulanza.

Fortunatamente l’uomo non era in pericolo di vita ed è già stato dimesso, con una prognosi di dieci giorni. Gli agenti del commissariato stanno cercando di rintracciare l’aggressore e capire come sia stato possibile arrivare a tanto.