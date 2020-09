Decine di interventi per il nubifragio che ha colpito la Capitale: disagi per i mezzi pubblici, traffico in tilt e Grande Raccordo Anulare allagato.

Non solo il Nord è stato colpito dal maltempo: nella serata di mercoledì 23 settembre un violento nubifragio ha colpito Roma, provocando non pochi danni e disagi. Decine gli interventi in città.

Maltempo a Roma: i danni

Mentre ad Altamura, in provincia di Bari, pioggia, grandine e vento hanno provocato il crollo di un muro, la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Capitale ha mandato in tilt il traffico cittadino, rallentando notevolmente tram e metro e allagando diverse strade, tra le quali il Grande Raccordo Anulare.

La pioggia abbondante, infatti, ha trasformato le strade in fiumi.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma hanno ricevuto decine di telefonate: molti gli interventi necessari per mettere in sicurezza alcune zone della città. Il maltempo, infatti, ha provocato il crollo di rami e voragini per le strade. I pompieri sono intervenuti anche per alcuni alberi pericolanti e per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle proprie auto.

La Storta, Ponte Salario, via dei campi Flegrei e via Cornelia sono tra le zone più colpite. Chiuse anche alcune fermate della metropolitana e interrotte o limitate alcune linee del tram.

Nella serata di mercoledì è stata chiusa la linea A della metropolitana tra Ottaviano e Battistini per un guasto alla rete elettrica. Per allagamento chiuse invece le stazioni di San Giovanni e Manzoni. Le linee dei tram 2 e 19 sono state interrotte a causa del maltempo nella zona Belle Arti.

Il tram 3 è limitato a Piramide. La linea 8 è stata interrotta in zona Induno. Non pochi disagi e ritardi anche a Termini, dove un guasto ha provocato ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Non sono mancate neppure alcune cancellazioni.

Altre zone del Lazio sono state particolarmente danneggiate dal maltempo delle ultime ore. Ad Ardea, Comune in provincia di Roma, la pioggia e i temporali hanno provocato il crollo del tetto del supermercato Carrefour.

Fortunatamente, quando sono caduti pezzi del soffitto, all’interno non vi erano clienti. I dipendenti, invece, sono riusciti a uscire senza rimanere feriti.