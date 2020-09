Tragedia nel veronese: Antonio Sartori è morto dopo essere caduto in una scarpata insieme alla sua nipotina.

Lutto a Molina (Verona). Un anziano di 77 anni, di nome Antonio Sartori, è rimasto vittima di un incidente avvenuto lo scorso 20 settembre: è morto dopo essere caduto in una scarpata. Il signor Sartori era nonno di una bambina di 4 anni.

L’uomo è improvvisamente caduto mentre teneva per mano la piccola. I due si trovavano sul percorso che da Malga Biancari scende al ponte tibetano nella zona di Marano sulla Valpolicella. Un malore o forse una caduta accidentale ha fatto perdere l’equilibrio al 77enne, non lasciandogli scampo.

Morto dopo essere caduto nella scarpata

Poco prima di morire, Antonio Sartori avrebbe perso l’equilibrio precipitando in una scarpata per una decina di metri.

Al momento della caduta, l’anziano uomo teneva in mano la nipotina che lo ha seguito mentre precipitava. La piccola tuttavia uscita illesa, fermandosi a pochi metri dal ciglio del sentiero. La figlia dell’uomo, mamma della bimba, è accorsa per dare soccorso al genitore, ma mentre stava facendo per raggiungerli si è ferita a una caviglia.

L’anziano uomo era in gravi condizioni

Antonio Sartori, la figlia e la nipotina sono stati trasportati, tramite elisoccorso, all’ospedale di Negrar.

Il 77enne era in gravi condizioni e, al momento del ricovero, presentava diverse escoriazioni e tagli sul capo. In seguito sono sopraggiunti ulteriori complicazioni, che non gli hanno lasciato scampo. Numerosi i messaggi di cordoglio come il seguente: “Caro Antonio, rimarrai sempre la Persona dolce, gentile, educata e sorridente che in tanti anni ho sempre visto! Mancherà tanto anche a noi, vi stringiamo fortissimo per quanto possibile per darvi il nostro affetto”.