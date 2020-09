Napoli, un altro autista dell’Anm è positivo al coronavirus

Un autista dell'Anm di Napoli è risultato positivo al coronavirus, si tratta del terzo caso in poche settimane.

Un altro autista di un bus dell’Anm di Napoli è risultato positivo al coronavirus. Da quanto si apprende dall’azienda stessa, il conducente era in servizio nel deposito di Cavalleggeri d’Aosta, a Fuorigrotta, ed era andato l’ultima volta a lavoro lo scorso 6 settembre, poi era entrato in malattia dopo aver manifestato alcuni sintomi leggeri.

Secondo quanto riferito da Fanpage, l’azienda di trasporti avrebbe già provveduto a ricostruire i contatti diretti avuti negli ultimi 14 giorni dal lavoratore. I colleghi, inoltre, saranno sottoposti tutti al test sierologico presso struttura sanitaria di riferimento.

Autista positivo al coronavirus a Napoli

Per l’Anm, azienda della mobilità cittadina di proprietà del Comune di Napoli, si tratta dell’ennesimo caso in poche settimane.

Il primo era stato riscontrato lo scorso 5 settembre e l’Anm aveva subito avviato tutti i protocolli di sicurezza per l’emergenza della pandemia. L’azienda aveva comunicato anche le linee bus sulle quali l’autista era stato in servizio in modo che gli utenti potessero averne contezza e prendere i provvedimenti del caso. Il lavoratore in quel caso, in forza al deposito di via Delle Puglie, era stato in servizio l’ultimo giorno il 2 settembre.

Il 15 settembre, invece, ad essere positivo al tampone era stato un dipendente in servizio presso la metropolitana Linea 1, presso le stazioni Municipio e Garibaldi. Anche in quel caso è scattato subito il contact tracing per risalire a possibili contatti stretti. I 22 colleghi che sono stati sottoposti a tampone nelle ore successive risultando, per fortuna, tutti negativi.