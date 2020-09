Al ragazzo di 21 anni in coma farmacologico dopo essere stato ferito con sei colpi di arma da fuoco a Napoli sono state amputate le gambe.

Il ragazzo di 21 anni ferito a Napoli da sei colpi di pistola per una lite dovuta a motivi di viabilità ha perso entrambe le gambe. L’unico modo per salvargli la vita era infatti quello di amputargliele a causa dei danni troppo gravi causati dai proiettili calibro 9×21.

L’operazione chirurgica è stata svolta all’ospedale Cardarelli dove il giovane, ancora in coma farmacologico, è stato trasferito. Prima si trovava infatti nel reparto di Rianimazione del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Ferito a Napoli

Tutto è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 Settembre a Sant’Antimo, un quartiere in provincia di Napoli. Per il momento non si riesce a spiegare come sia potuta accadere una cosa del genere, soprattutto tenendo conto che il giovane non ha precedenti.

Il 21enne si trovava in compagnia di un’amico, che è rimasto illeso, quando è stato raggiunto da ben sei colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri i motivi per cui questi due ragazzi sono stati presi di mira in questo modo così violento sarebbero da ricondurre ad una lite nata per motivi di viabilità.

Sul posto sono stati impegnati nei rilievi gli uomini del reparto della Scientifica di Castello di Cisterna e i militari della tenenza di Sant’Antimo.

Per il momento econdo le prime indagini, non ci sarebbe nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata. I due ragazzi risultano entrambi incensurati e il fatto è accaduto improvvisamente in corso Europa. L’amico rimasto illeso non ha saputo dare nessuna spiegazione per quanto accaduto e non ha idea di chi possa essere stato e soprattutto perché abbia fatto una cosa del genere.