Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli sposerà l’amante Sara

Antonio Logli, nonostante l'accusa per omicidio di Roberta Ragusa, è pronto a sposare la sua amante Sara.

Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni per l’omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto all’amante Sara Calzolaio di sposarla. Lo ha fatto in carcere, con un anellino di plastica dei tappi delle bottiglie e l’annuncio è stato pubblicato sul settimanale Giallo.

La moglie è scomparsa nel nulla a Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il 13 gennaio 2012.

Antonio Logli sposa Sara Calzolaio

Secondo la giustizia, l’amore tra Antonio e Sara sarebbe proprio il movente dell’omicidio di Roberta Ragusa.

Secondo i giudici è stato questo amore extraconiugale a spingere Logli a sbarazzarsi della moglie, così da proseguire liberamente la sua relazione con l’amante. Sara e Antonio si erano conosciuti nel 2004 e lei era la babysitter dei loro figli. I due si sono amati di nascosto per otto anni, ma dopo la scomparsa di Roberta lei è entrata a tutti gli effetti nella sua casa. La Calzolaio, nell’intervista su Giallo, ha dichiarato di essere convinta dell’innocenza di Antonio Logli e ha ribadito di volere molto bene a Roberta Ragusa.

I due vogliono sposarsi con rito religioso e questo progetto è confermato dalla criminologa della difesa di Logli, Anna Vagli.

“La promessa di matrimonio risale a prima del lockdown. Una promessa rinnovata due settimane fa quando si sono visti in video. Logli e la Calzolaio hanno iniziato questo percorso nella dottrina evangelica che lo stesso Antonio sta proseguendo in carcere dove riceve le visite di un pastore. Per la celebrazione religiosa è presumibile che debbano attendere che Logli torni libero” ha spiegato Anna Vagli.

Sara Calzolaio ha dichiarato di voler anche diventare presto mamma. In sede civile non ci sono problemi, visto che il tribunale di Pisa ha disposto la rettifica dello stato civile di Roberta Ragusa.