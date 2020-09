Il Ministero comunica il ritiro di un lotto di salmone affumicato per la possibile presenza di listeria. Si tratta del lotto numero 19152282.

Un lotto di salmone affumicato è stato ritirato dal commercio per la presenza di listeria: lo annuncia il Ministero della Salute.

Dopo il ritiro del lotto SA6621920, a marchio Primia, un altro marchio di salmone ha visto il ritiro di un suo lotto a causa della possibile presenza di listeria monocytogenes.

L’infezione da listeria si può rilevare anche in un’ampia varietà di cibi crudi, ma di norma viene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura, come accade per la maggior parte dei batteri. L’infezione può manifestarsi sotto due forme: quella tipica delle tossinfezioni alimentari (che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e che provoca diarrea) e, nei casi più gravi, la forma invasiva.

Si tratta del Salmone Selvaggio Sockeye affumicato, ritirato dai negozi per possibile rischio microbiologico.

Il prodotto è confezionato a fette in buste da 100 grammi ciascuna dalla società “Polar Salmon Hjerting Laks A/S” nel proprio stabilimento di H. E. Buhmes Vej a Esbjerg, in Danimarca. Il lotto interessato al richiamo reca sulla confezione il numero 19152282 e scade il 16 ottobre 2020.

L’avviso è stato diffuso mercoledì 23 settembre dal Ministro della Salute. Il richiamo del salmone è stato disposto in via cautelare dalla stessa azienda produttrice.

Non si esclude, infatti, la presenza di listeria. Il sistema di allerta rapido europeo aveva già lanciato un avviso per gli alimenti Rasff con codice 2020.3791.

Il prodotto interessato è già stato ritirato dagli scaffali dei negozi. Ma i clienti che nei giorni scorsi avevano comprato una confezione recante il lotto incriminato non devono consumare il salmone. Al contrario, possono restituirlo al punto vendita.