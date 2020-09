Militari positivi al Coronavirus sulla nave Margottini, ormeggiata in un porto del siracusano. Sono 46 quelli rilevati, di cui 15 asintomatici.

Coronavirus, militari positivi in nave

A lanciare l’allarme, il comandante di Marisicilia ammiraglio Andrea Cottini, che riportava di persone con sintomi riconducibili al Coronavirus a bordo della nave. Pronto l’intervento della Direzione sanitaria dell’Asp di Siracusa assieme ad alcuni medici del Dipartimento di Prevenzione e del reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I.

In base alle valutazioni mediche effettuate sui positivi al Coronavirus, quattro di loro sono andati al centro Covid dell’ospedale di Siracusa, mentre i restanti dovranno curarsi come prescritto, rimanendo in isolamento.

“I positivi con lieve sintomatologia sono stati posti in quarantena sulla Margottini sotto stretta osservazione anche da parte del personale medico dell’ospedale di bordo. I restanti positivi asintomatici sono stati trasferiti negli alloggi della Marina militare“, si legge in una nota.

Covid tra militari a Napoli

Un altro caso di Covid all’interno delle Forze dell’Ordine risale invece alla seconda settimana di settembre, quando la stazione di Polizia di San Lorenzo, Napoli, della Polizia Municipale è stata chiusa.

Erano quattordici i positivi al virus in quell’occasione, oltre ai militari anche 150 vigili urbani hanno dovuto osservare quarantena domiciliare preventiva. Lo stabile è stato poi sanificato più volte durante la chiusura, mentre l’Asp locale ha provveduto al tracciamento dei contatti.