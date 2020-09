Coronavirus, positivo va al bar con gli amici a La Spezia: denunciato

Nonostante sapesse di essere positivo al coronavirus è andato in un bar di La Spezia con degli amici: le autorità lo hanno denunciato.

Un ragazzo di 27 anni positivo al coronavirus ha violato l’isolamento domiciliare e si è recato in un bar di La Spezia con gli amici. Gli agenti della Polizia lo hanno sorpreso e denunciato e hanno ordinato la chiusura del locale fino ad avvenuta sanificazione.

Positivo va al bar a La Spezia

Si tratta di un ventisettenne di origini straniere che, nonostante avesse contratto l’infezione, è uscito di casa per trovarsi con degli amici. La comitiva è stata sorpresa dalle forze dell’ordine mentre sorseggiava un drink: quasi tutti avevano un bicchiere in mano e nessuno di essi indossava la mascherina a dovere. Alla vista dei lampeggianti molti ragazzi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce mentre altri hanno sentito le indicazioni dei poliziotti sul corretto uso dei dispositivi.

All’inizio il giovane positivo si è rifiutato di ascoltarli in maniera scomposta. Gli agenti lo hanno quindi isolato e hanno evacuato il bar interdicendo in via precauzionale l’ingresso in attesa delle indicazioni sanitarie. Hanno poi chiesto l’intervento del 118, i cui sanitari hanno preso in carico il ragazzo e lo hanno accompagnato a casa a bordo di un’ambulanza.

Le forze dell’ordine hanno denunciato il giovane, che si è scoperto avere precedenti per rapina, all’autorità giudiziaria per aver violato il provvedimento sanitario in atto. La Polizia dovrà anche vagliare la posizione del bar per i provvedimenti di competenza. Intanto resterà chiuso in attesa che vanga adeguatamente sanificato.