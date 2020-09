Ilenia si sveglia dal coma dopo un videomessaggio di Totti

Totti le invia un videomessaggio: la giovane Ilenia si sveglia dal coma dopo 9 mesi.

Ilenia Matilli si è sveglia dal coma dopo aver ascoltato più volte un videomessaggio di Francesco Totti. La ragazza era ricoverata dalla scorso dicembre dopo che l’auto su cui viaggiava era andata a sbattere contro un albero sulla Braccianese. L’incidente era costato la vita ad un’altra giovane, Martina Oro di 20 anni.

Ilenia era stata subito trasferita con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli in condizioni disperate e nel nosocomio ha lottato per lunghe settimane nel reparto di rianimazione. Ieri, 24 settembre, si è finalmente svegliata, dopo nove mesi.

Ilenia si sveglia dal coma con Totti

La ragazza è una grande appassionata di calcio e, come racconta il Corriere dello Sport, è una calciatrice della Lazio femminile e tifosa romanista.

Per cercare di stimolare delle risposte da parte sua, i genitori le hanno fatto più volte ascoltare l’inno della Roma, finché, grazie all’aiuto dell’allenatore Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell’associazione Argos Forze di Polizia, la famiglia è riuscita a contattare Francesco Totti, l’idolo della giovane, che ha registrato un videomessaggio per lei. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, avrebbe detto alla ragazza l’ex numero 10 giallorosso.

L’amore per il calcio, quella eterna passione per la Roma e il suo beniamino l’hanno aiutata nella ripresa e, finalmente, la ragazza si è svegliata dal coma. Ora la famiglia ha chiesto di Totti di andarli a trovare per ringraziarlo ad aver contribuito nella ripresa della giovane.