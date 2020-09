Scontro mortale a Napoli, dove un uomo di 44 anni è morto finendo contro una panda: salvo il figlio di 10. Il piccolo è ora in ospedale.

Drammatico incidente a Napoli, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Sul mezzo col lui il figlio di 10 anni, ora trasportato al Santobono.

Incidente a Napoli

L’ennesimo drammatico incidente arriva da Napoli, dove i testimoni dell’accaduto hanno raccontato la scena avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre.

Un uomo di 44 anni, in sella al suo scooter insieme al figlio di 10 anni, si è scontrato intorno alle ore 19.30 contro una panda, in via Cancello, perdendo sul colpo la vita. Entrambi, con casco, sarebbero caduti: fatale l’impatto per l’uomo, con il piccolo – secondo quanto raccontato dai passanti – che si sarebbe alzato il piedi avvicinandosi al padre, chiamandolo e tenendogli la mano. Gli agenti del commissariato di Afragola, che starebbero esaminando i filmati delle videocamere comunali presenti nel tratto e messi a disposizione dalla magistratura, provvederanno a ricostruire ora la dinamica dell’incidente.

Il bambino è stato portato al Santobono.



Incidente a Rimini

Dramma nel Riminese, dove un ragazzino di 13 anni è morto nella mattina di venerdì 25 settembre a Bellaria Igea Marina, dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel della cittadina.

Immediato l’intervento dei Carabinieri locali, giunti sul posto con un’ambulanza del 118: l’allarme sarebbe stato dato dalla struttura stessa. Secondo le prime ricostruzioni, nel terrazzo dal quale è caduto il giovane, gli agenti avrebbero trovato il suo zaino. Nella mattinata il 13enne sarebbe dovuto andare a scuola. Al momento sono state escluse responsabilità terze, ulteriori accertamenti sono in corso.