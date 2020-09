Maltempo e neve in Piemonte, con nevicate su Sestriere e previste tormente in montagna. Da domenica 27 settembre 2020 arriva il gelo.

Neve e maltempo in Piemonte, decisamente in anticipo per essere fine settembre. Fiocchi su Sestriere e le Alpi piemontesi, le immagini della zona imbiancata stanno facendo il giro dei social network, condivise dai cittadini esterrefatti.

Maltempo in Piemonte con neve

Nevicate anche su Prali e, in base alle previsioni meteo delle ultime ore, arriveranno sopra i 1.000-1-400 metri sui settori di confine Nord-occidentali del Piemonte. L’intensità del fenomeno diverrà maggiore sopra i 1.500-2.000 metri, con accumuli previsti sui 5-10 centimetri che saranno maggiori sui versanti alpini francesi e sulla Svizzera. Per la giornata di domenica 27 settembre 2020 si prevedono le prime gelate mattutine, diffuse nei fondovalle oltre i 1.500 metri.

“La neve ci ha colti di sorpresa: è in anticipo ma questo non può che essere un bel segnale per la stagione invernale in arrivo, nonostante la fase delicata che stiamo attraversando a causa della pandemia”, ha dichiarato Gianni Ponchet, il sindaco del Comune di Sestriere.

Chiusa strada provinciale per neve

Prima neve anche sul Nivolet, con chiusura temporanea della strada provinciale 50 dal km 6+700, decisamente in anticipo rispetto al solito, ovvero dal 15 ottobre al 15 maggio.

Sarà il servizio Viabilità della Città metropolitana di Torino a valutarne l’eventuale riapertura, nei prossimi giorni, in base alle condizioni atmosferiche. La nevicata ha origine dall’aria fredda che sta affliggendo la pianura Padana con venti di Fohn e fronti nuvolosi in arrivo, il freddo si farà sentire domenica mattina con minime intorno ai 5-8 gradi centigradi, che potrebbero scendere ulteriormente nelle zone extraurbane. In pianura e nelle basse vallate le giornate rimangono ancora soleggiate, in gran parte, con qualche nuvola e temperature sui 18-19 gradi centigradi.